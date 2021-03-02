Miray Daner şarkıcı oluyor

KANAL D'de yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen "Vatanım Sensin" adlı diziyle adını duyuran Miray Daner, müzik hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı. Katıldığı televizyon programlarında sesinin güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu bu yeteneğini profesyonel alanda göstermek için stüdyoya girdi.

Şan dersleri aldı

Pandemi döneminde şans dersleri alan Daner verdiği bir röportajda "Şan dersleri alıyorum. Şan dersi alırken müzik üzerine yoğunlaşmak gibi bir planım yok. Müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum ama meslek olarak yaparım dediğim bir alan değil" demişti. Ancak geçtiğimiz ekim ayında konuk olduğu İbrahim Selim'in programında Sezen Aksu'nun "Vay" isimli şarkısını seslendiren genç oyuncu gelen güzel tepkiler sonrasında bu fikrini değiştirdi.

Miray Daner, 'Vatanım Sensin' dizisinde Hilal karakteriyle tanındı.

Şarkının düzenlemesi bitti

Single çıkarmak için çalışmalara başlayan Daner yeni bir pop şarkısını seslendirdi. Müzisyen arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarını basına yansımaması için gizlilikle yürüten genç oyuncu şarkının düzenlemesini kısa süre önce bitirdi. Ancak Daner şarkısı için herhangi bir müzik şirketiyle henüz anlaşmaya imza atmadı.

17 milyon kez izlendi

Konuk olduğu birçok televizyon programında şarkı söyleyen ve performansıyla beğeni toplayan Miray Daner'in bu yeteneği yapımcıların da dikkatini çekti. Ünlü oyuncu marka yüzü olduğu bir cips firmasının reklam filmi için geçtiğimiz sene stüdyoya girip bir şarkı seslendirdi. Daner'in video klibinde de rol aldığı şarkı, YouTube'ta 17 milyon izlenme sayısına ulaşarak büyük beğeni kazandı.

Kaynak: Hürriyet