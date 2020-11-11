MİRAY DANER DÜNYAYA AÇILIYOR
'Saygı-Bir Ercüment Çözer' adlı dizide rol alan Miray Daner'in, Türkiye'deki başarısı yurt dışında da dikkat çekti. Oyuncuya, birçok İtalyan menajerlik şirketinden teklif geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Son dönemde oynadığı dizilerle adından
söz ettiren Miray Daner, dünyaya açılıyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde birçok İtalyan
menajerlik şirketinden teklif aldığı ortaya çıktı.
İTALYA YOLCUSU
Pandemi döneminden sonra
teklifleri değerlendirmek için İtalya'ya gidecek olan Daner'in projelerde yer
alacağı öğrenildi.& ;Oyuncuya, diğer ülkelerden de teklifler geldiği
konuşuluyor.
KOLLARI SIVADI
Daner, bu dönemde Türkiye'den gelen birçok sinema ve dizi
projesini okuyarak, değerlendiriyor. Oyuncu, ayrıca çok sevdiği tiyatro için de
kolları sıvadı. Daner, tiyatro için eğitim alarak, yakın zamanda sevenlerinin
karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Snob Magazin