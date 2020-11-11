MİRAY DANER DÜNYAYA AÇILIYOR
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MİRAY DANER DÜNYAYA AÇILIYOR

11.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:09
MİRAY DANER DÜNYAYA AÇILIYOR

'Saygı-Bir Ercüment Çözer' adlı dizide rol alan Miray Daner'in, Türkiye'deki başarısı yurt dışında da dikkat çekti. Oyuncuya, birçok İtalyan menajerlik şirketinden teklif geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Son dönemde oynadığı dizilerle adından

söz ettiren Miray Daner, dünyaya açılıyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde birçok İtalyan

menajerlik şirketinden teklif aldığı ortaya çıktı.

İTALYA YOLCUSU

Pandemi döneminden sonra

teklifleri değerlendirmek için İtalya'ya gidecek olan Daner'in projelerde yer

alacağı öğrenildi.& ;Oyuncuya, diğer ülkelerden de teklifler geldiği

konuşuluyor.

KOLLARI SIVADI

Daner, bu dönemde Türkiye'den gelen birçok sinema ve dizi

projesini okuyarak, değerlendiriyor. Oyuncu, ayrıca çok sevdiği tiyatro için de

kolları sıvadı. Daner, tiyatro için eğitim alarak, yakın zamanda sevenlerinin

karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Snob Magazin

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