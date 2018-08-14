Mirasta Kadın Erkek Eşitliği" Eylemi

Tunus'ta yüzlerce kişi, parlamentoda oylamaya sunulacak "mirasta kadın erkek eşitliği" teklifine destek amacıyla gösteri yaptı.

Ulusal Kadın Bayramı dolayısıyla aralarında Halk Cephesi, Tunus Proje Partisi ve Ulusal Özgürlükler ve Eşitlik Kampanyasının da bulunduğu siyasi partilerin çağrısına karşılık veren Tunuslular, başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde toplandı.

"Mirasta eşitlik lütuf değil haktır", "Geri kalmışlığa karşı hürriyet eşitliği, bireysel hürriyetlere evet" ve "Biz Tunus'un hor görülemez kadınlarıyız" sloganları atan göstericiler, "Özgürlüğün olmadığı cumhuriyete hayır" ve "Anayasal haklarımızın fiiliyata dökülmesini istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.