Mirasımız Derneği ramazanda Kudüs'te 72 bin kişiye yardım ulaştırdı Mirasımız Derneği, ramazan ayı boyunca Kudüs'te 72 bin kişiye yardımda bulundu.

Mirasımız Derneği, ramazan ayı boyunca Kudüs'te 72 bin kişiye yardımda bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada yer verilen Kudüs 2020 Ramazan Raporu'nda, dünyayı saran koronavirüs salgınıyla ekonomileri iyice dibe vuran Kudüslü Müslümanların, yaklaşık 2,5 aydır evlerine çekildiği belirtildi.

Sağlık kurumlarının yetersizliği, işgalci İsrail'in Müslümanlara ait koronavirüs testi yapan klinikleri kapatması, maske ve dezenfektan ürünlerinin yetersizliği ve bu ürünlerin satış fiyatlarının pahalılığı nedeniyle Kudüslü Müslümanların hastalığa yakalanmamak için ellerinden geleni yaptıkları ve başarılı oldukları aktarılan raporda, "400 bine yaklaşan Müslüman nüfusun var olduğu Kudüs'te koronavirüs testi pozitif çıkan Müslüman sayısı 150'yi geçmedi. Kronik rahatsızlıkları olan 85 yaşındaki bir kadının vefatı dışında koronavirüsten vefat eden olmadı." denildi.

Yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında yaşayan Kudüslü Müslümanların, kısmi sokağa çıkma yasağı ile birlikte dükkanlarını açamadığı belirtilen raporda, eczane ve acil ihtiyaç malzemesi satan küçük işletmeler dışında faaliyetlerin durmasının Kudüs halkını etkilediği ifade edildi.

Raporda, yerel yardım kuruluşları ve az sayıda uluslararası yardım kuruluşunun, Kudüslü Müslümanların bu darboğazdan en az zararla kurtulmaları için ramazandan bir ay önce yardım çalışmalarına başladığı kaydedildi.

72 bin Kudüslüye yardım ulaştırıldı

Mirasımız Derneği de yaklaşık iki aydır Kudüslü Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek için, bölgede bulunan ekipleri aracılığıyla yardım çalışması yapıyor.

Dernek, ramazan çalışmaları kapsamında 5 bin 75 aileye kumanya yardımı gerçekleştirdi. Türkiye'deki ve Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların yardımlarıyla 490 aileye 250 bin lira fitre, 260 aileye de 460 bin lira zekat dağıttı.

8 bin 435 aileye her akşam aşevlerinde hazırlanan sıcak yemekleri mobil ekipler aracılığıyla ulaştıran dernek, 475 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğu da bayramlık ve bayram harçlıklarıyla sevindirdi.

Dernek, ramazan ayı boyunca aile bireyleri ile beraber toplam 72 bin Kudüslüye yardım ulaştırdı.

Kaynak: AA