Mirasçılık belgesinde iki kardeşinin daha çıkmasının şaşkınlığını yaşıyor
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Mirasçılık belgesinde iki kardeşinin daha çıkmasının şaşkınlığını yaşıyor

20.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:59
Mirasçılık belgesinde iki kardeşinin daha çıkmasının şaşkınlığını yaşıyor

Antalya'da annesinin vefatının ardından çıkardığı mirasçılık belgesinde 5 yerine 7 kardeş oldukları görünen Ayşe Kaleli, kayıtlarda hata yapıldığını öne sürerek, durumun düzeltilmesini istiyor.

Antalya'da annesinin vefatının ardından çıkardığı mirasçılık belgesinde 5 yerine 7 kardeş oldukları görünen Ayşe Kaleli, kayıtlarda hata yapıldığını öne sürerek, durumun düzeltilmesini istiyor.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Kaleli, annesi Ganimet Şenol'un 3 Aralık 2019'da ölümü üzerine veraset (mirasçılık) ilamını çıkarmak için Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Mahkemenin verdiği belgede, 5 değil 7 kardeş göründüklerini fark eden Kaleli, kayıtlarda hata yapıldığı gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı.

Kaleli, AA muhabirine, 2009'da vefat eden babasının veraset ilamını çıkardıklarında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.

Geçen sene kaybettiği annesinin veraset ilamını çıkarmak için mahkemeye başvurduğunu aktaran Kaleli, "Her şey miras belgesi için mahkemeye müracaat etmemle ortaya çıktı. 5 kardeşiz ama belgede 7 kardeş görünüyoruz. Veraset ilanını bütün kardeşlerime attım, onlar da şaşkın. Bazı kardeşlerimin psikolojileri bozuldu." dedi.

Kardeşleri görünen iki kişinin de birbirleriyle bağlantısı yok

Kaleli, şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra bir çalışma yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Belge üzerinde kardeş göründüğümüz ve birbirini tanımayan kişileri bulup, ziyarete gittim. Durumu anlattığımda onlar da çok şaşırdı, hayrete düştüler. Onlar bana 'Biz seni tanımıyoruz, bugüne kadar hiç görüşmedik, kesinlikle annemiz, babamız ayrı' dediler. Bu iki kişinin de birbirleriyle bir bağlantısı, ilgisi yok. Onların da anne ve babaları ayrı, ölüm tarihleri de ayrı. Onları da araştırdım, buldum. Valiliğe ve Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz dilekçesi verdim. İtiraz dilekçelerimin sonucunu bekliyorum ama sonuç ne çıkar bilmiyorum. Ben annemin mirası için uğraşmıyorum, babam zaten bize yeterince miras bıraktı."

Belgede kardeş görünen A.A'nın doğum tarihinin 15 Mart 1954, kendisinin de 28 Mart 1954 olduğunu anlatan Kaleli, bir kişinin 13 gün arayla ikinci kez doğum yapamayacağını, yapılan hatanın düzeltilmesini istediğini kaydetti.

"Herkes bir yanlışlık yapıldığını düşünüyor"

Kaleli'nin ağabeyi Mustafa Kemal Şenol ise kardeşi Ayşe'nin, annesinin veraset işleriyle uğraşırken durumdan haber olduklarını, hayrete düştüklerini dile getirdi.

Olaydan haberi olduktan sonra ailesine ve köydeki büyüklerine diğer iki kişiyi sorduğunu anlatan Şenol, "Herkes bir yanlışlık yapıldığını düşünüyor. Annem ve babamdan yana bir şüphem yok, kendi hallerinde insanlardı." ifadesini kullandı.

Belge üzerinde kardeş görünen F.Ç. ise Ayşe Kaleli'nin kendisine ulaştığını, belgeleri gördüğünde kendisinin de çok şaşırdığını söyledi.

Annelerinin isimlerinin benzer olduğuna dikkati çeken F.Ç, "Belli ki ortada bir yanlışlık var. Ben hiçbirini tanımıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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