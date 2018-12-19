Miras Yüzünden Tartıştığı Üvey Kardeşini Yaraladı
Aydın'da miras paylaşımı yüzünden çıkan kavgada üvey abisi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.
Aydın'da miras paylaşımı yüzünden çıkan kavgada üvey abisi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı.
Şevketiye Mahallesi'nde, İ.E. ile üvey kardeşi B.A. arasında annelerine ait malların paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.E, av tüfeğiyle B.A'ya ateş etti.
Ağır yaralanan üvey kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA