Miras yüzünden tartıştığı amcasını öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, miras anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını av tüfeğiyle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ferit Ç. (45) ile yeğeni Ramazan Ç. (29), Alparslan Mahallesi'nde, miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Ramazan Ç, yanında bulunan av tüfeğiyle amcasına ateş ettikten sonra kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferit Ç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA