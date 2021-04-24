"Miras Türküler" programında irfan türküleri seslendirildi

Fatih Belediyesinin "Miras Türküler" programına konuk olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Deniz Şahin, Anadolu irfanının geleneksel müzik kültürüne yansımış türküleri seslendirdi.

Fatih Belediyesinin "Miras Türküler" programına konuk olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Deniz Şahin, Anadolu irfanının geleneksel müzik kültürüne yansımış türküleri seslendirdi.

İsmet Aydın'ın hazırlayıp sunduğu çevrim içi etkinlikte sevenleriyle buluşan, yurt içi ve dışında bağlaması, perdesiz gitarı, tamburu ve sesi ile çeşitli konser ve projede yer alan Şahin, İrfan türkülerinin kültür aktarımında önemli rolü olduğunu anlattı.

Programda Şahin ve Aydın ikilisi, "Şu dünyada ademoğluyum dersin", "Ey erenler akıl fikir eyleyin", "Mevlam der ki doğruca gel", "Yalancı dünyaya konup göçenler", "Kadem bastı gönül tahtı", "Bir Bektaşi tekkesi" ve "Gel benim derdime bir derman eyle" eserlerini icra etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref