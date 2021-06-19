'Miras' tartışmasında muhtarı vuran kuzen adliyede (2)

MUHTAR ÖLDÜ, KUZEN TUTUKLANDIBolu'da, dün miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Zeki Gökmen tarafından tüfekle vurulan Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı, hastanede tüm müdahelere rağmen yaşamını yitirdi.