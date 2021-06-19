'Miras' tartışmasında muhtarı vuran kuzen adliyede (2)
MUHTAR ÖLDÜ, KUZEN TUTUKLANDIBolu'da, dün miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Zeki Gökmen tarafından tüfekle vurulan Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı, hastanede tüm müdahelere rağmen yaşamını yitirdi.
MUHTAR ÖLDÜ, KUZEN TUTUKLANDI
Bolu'da, dün miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Zeki Gökmen tarafından tüfekle vurulan Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı, hastanede tüm müdahelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Zeki Gökmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük