'Miras' tartışmasında muhtarı vuran kuzen adliyede
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'Miras' tartışmasında muhtarı vuran kuzen adliyede

'Miras' tartışmasında muhtarı vuran kuzen adliyede
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, miras nedeniyle tartıştığı kuzeni muhtar Necati Alıcı'yı pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan Zeki Gökmen, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, miras nedeniyle tartıştığı kuzeni muhtar Necati Alıcı'yı pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan Zeki Gökmen, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Zeki Gökmen, iddiaya göre, miras nedeniyle husumetli olduğu kuzeni, Sultanbey köyünün muhtarı Necati Alıcı ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Gökmen, otomobilinde bulunan pompalı tüfeği alıp, Alıcı'ya ateş açtı. Kavgayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Karın bölgesinden ağır yaralanan Alıcı, ihbarla gelen sağlık ekibince ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Zeki Gökmen ise Sultanbey köyündeki evinde gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gökmen, bugün adliyeye sevk edildi. Necati Alıcı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


'Miras' tartışmasında muhtarı vuran kuzen adliyede
'Miras' tartışmasında muhtarı vuran kuzen adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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