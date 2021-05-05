MİRAS TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİN EŞİNİ BACAĞINDAN VURDU

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Salih Ş. miras nedeniyle kardeşi Saffet Ş. ile tartıştığı sırada araya giren yengesi Nuran Ş.?yi bacağından vurdu.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, Salih Ş. miras nedeniyle kardeşi Saffet Ş. ile tartıştığı sırada araya giren yengesi Nuran Ş.?yi bacağından vurdu. Yaralanan kadın tedaviye alındı.

Olay saat 16.00 sıralarında, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Ş. iddiaya göre miras nedeniyle kardeşi Saffet Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Salih Ş. tabancasını çıkararak ateşlerken araya giren kardeşinin eşi Nuran Ş.?yi bacağından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Nuran Ş.?yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Nuran Ş. tedavi altına alındı. Salih Ş. gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı