'Miras' sergisi 25 Eylül'de Eyüpsultan'da açılacak - Haberler
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"Miras" sergisi 25 Eylül'de Eyüpsultan'da açılacak

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Eyüpsultan Belediyesi, hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, resim ve kaligrafi türünde eserlerin yer aldığı "Miras" sergisine ev sahipliği yapacak.

Eyüpsultan Belediyesi, hat, minyatür, tezhip, ebru, çini, resim ve kaligrafi türünde eserlerin yer aldığı "Miras" sergisine ev sahipliği yapacak.

Belediye tarafından 2020-2021 sezonunda gerçekleştirilen kültür-sanat kurslarına katılan öğrencilerle öğretmenlerin çalışmalarının yer aldığı sergi, 25 Eylül'de ziyarete açılacak.

Geleneksel sanatlardan özel bir seçkinin görülebileceği sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binasındaki Fuaye Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Miras' sergisi 25 Eylül'de Eyüpsultan'da açılacak - Haberler
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