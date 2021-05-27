Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu
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Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu

Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

MERSİN'den Diyarbakır'a, miras paylaşımı için gelen Faysal A. (54), Sur ilçesinde akrabalarına ait otelde kaldığı odada personel tarafından ölü bulundu.

MERSİN'den Diyarbakır'a, miras paylaşımı için gelen Faysal A. (54), Sur ilçesinde akrabalarına ait otelde kaldığı odada personel tarafından ölü bulundu.

Miras kalan mal varlıklarının paylaşımı için Mersin'den Diyarbakır'a gelen Faysal A., akrabalarına ait, merkez Sur ilçesindeki otele yerleşti. Bu sabah uyandırmak için odaya giren otel çalışanları, Faysal A.'yı yatağın kenarında yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla odaya gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Faysal A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Faysal A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Faysal A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu
Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu
Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu
Miras paylaşımı için Diyarbakır'a geldi, akrabalarının otelinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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