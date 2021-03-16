Miras nedeniyle kavga eden iki kişi birbirini yaraladı
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Miras nedeniyle kavga eden iki kişi birbirini yaraladı

16.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:42
Miras nedeniyle kavga eden iki kişi birbirini yaraladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada iki kişi birbirini yaraladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada iki kişi birbirini yaraladı.

İlçeye bağlı Beşik köyünde yaşayan İ.V ile akrabası E.D. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ. V, E.D'ye kazmayla saldırıp yaraladı. Bunun üzerine E.D ise evinden av tüfeğini alarak İ.V'yi ayağından vurdu.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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