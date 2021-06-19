MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI MUHTAR KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI MUHTAR KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni muhtar Necati Alıcı'yı pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Zeki Gökmen adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni muhtar Necati Alıcı'yı pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Zeki Gökmen adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Zeki Gökmen, iddiaya göre miras meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzeni Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki Gökmen, otomobilinde bulunan pompalı tüfekle Necati Alıcı'ya ateş açtı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil ve polise haber verdi. Karnından yaralanan Alıcı ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Zeki Gökmen ise Sultanbey köyündeki evinde gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Zeki Gökmen, bugün adliyeye sevk edildi. Necati Alıcı'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI MUHTAR KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI MUHTAR KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI MUHTAR KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
MİRAS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI MUHTAR KUZENİNİ VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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