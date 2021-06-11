Miras meselesi yüzünden ağabeyini pompalı tüfekle öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
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Miras meselesi yüzünden ağabeyini pompalı tüfekle öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis

Miras meselesi yüzünden ağabeyini pompalı tüfekle öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de miras meselesinden dolayı çıkan kavgada, ağabeyini pompalı tüfekle öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de miras meselesinden dolayı çıkan kavgada, ağabeyini pompalı tüfekle öldüren sanığa 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık R.Y. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık R.Y. hakkında verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık R.Y., mahkemede yaptığı savunmada, kendisini ve ailesini korumak için olayı yapmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Çok mücadele ettim. Pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık R.Y.'ye 'haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verirken, cezada indirim uyguladı ve sanığı 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

11 Ağustos 2020'de Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi Çayırharman Sokak'ta meydana gelen olayda, babaları vefat eden kardeşler R.Y. ve Fedayi Y., miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine R.Y., ağabeyi Fedayi Y.'yi pompalı tüfekle vurdu. Fedayi Y. vücuduna isabet eden kurşunlar yüzünden ağır yaralanırken, R.Y. olay yerinden kaçtı. Fadeyi Y. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan R.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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