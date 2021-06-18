Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı
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Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Bolu'da, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Aktaş mahallesi PTT caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler Necati A. ile Zeki G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki G. kuzeni Necati A.'yı aracından aldığı tüfekle karın bölgesinden vurdu. Necati A. kanlar içinde yerde kalırken, kuzenini vuran Zeki G. yaşadığı Sultanbey köyüne kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necati A., tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Necati A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evinde yakalandı

Kuzenini vuran Zeki G.'yi tanıyanlar telefonla arayarak nerede olduğunu öğrendi. Zeki G.'nin köyde olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı evinden gözaltına aldı. Zeki G., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Bolu'da, miras kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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