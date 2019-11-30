Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü
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Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü

Şişli'de miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi eniştesini silahla vurarak öldürdü.

30.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:38
Miras kavgasında eniştesini silahla öldürdü

'de miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Mehmet Paşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde M.K. ile eniştesi Mustafa B. (55) arasında miras yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, eniştesi Mustafa B'ye silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mustafa B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı M.K, kısa süre sonra Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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