Miras kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı yakalandı (2)
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Miras kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı yakalandı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI TUTUKLANDIBursa'da miras davası yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra yakalanan Abdulsamet Öner (19), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Miras kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 3 kişi yaralayan zanlı yakalandı (2)
16.09.2020 21:36 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:40

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLI TUTUKLANDI

Bursa'da miras davası yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi de yaraladıktan sonra yakalanan Abdulsamet Öner (19), jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Abdulsamet Öner, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Muammer İRTEM/BURSA, -


Kaynak: DHA

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