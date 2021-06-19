Miras kavasında kuzenini vuran şahıs tutuklandı

Bolu'da, kuzenler arasında yaşanan miras kavgasında kuzenini tüfekle vuran Zeki G. tutuklandı.

Bolu'da, kuzenler arasında yaşanan miras kavgasında kuzenini tüfekle vuran Zeki G. tutuklandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler Necati A. ile Zeki G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki G. kuzeni Necati A.'yı aracından aldığı tüfekle karın bölgesinden vurdu. Necati A. kanlar içinde yerde kalırken, kuzenini vuran Zeki G. yaşadığı Sultanbey köyüne kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necati A., tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Necati A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evinde yakalandı

Kuzenini vuran Zeki G.'yi tanıyanlar telefonla arayarak nerede olduğunu öğrendi. Zeki G.'nin köyde olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı evinden gözaltına aldı. Zeki G., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zeki G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı