Miras faciasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde miras sebebi ile çıkan kavgada hayatını kaybeden anne-baba ve çocukları gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde miras sebebi ile çıkan kavgada hayatını kaybeden anne-baba ve çocukları gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma ekipleri mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde dün gece saat 23.15 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre, akrabalar arasında daha önceden satılan bir arazinin parasının paylaşılamaması sebebi ile tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında Y.Ş.; amcası Saffet Şanlı, yengesi Nuran Şanlı ve kuzeni Gökhan Şanlı'yı tabanca ile vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Saffet Şanlı ile eşi Nuran Şanlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Gökhan Şanlı ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı aileden 3 kişinin ölmesi ile sonuçlanan acı olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz ay yaşanan kavga sonrasında gözaltına alınan Salih Şanlı, mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Salih Şanlı'nın oğlu, şüpheli Y.Ş. ise bu kez tartışma neticesinde amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayda kullanılan 1 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Son yolculuklarına uğurlandılar

Hayatını kaybeden Saffet, Nuran ve Gökhan Şanlı, adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından Erenler ilçesinde bulunan Kamışlı Mahalle Mezarlığına getirildi. Hayatını kaybeden 3 kişi burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandılar. Mezarlık çevresinde ise jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı