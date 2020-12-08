"Miras davası" yüzünden ağabeyini öldüren kardeş hakim karşısında
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"Miras davası" yüzünden ağabeyini öldüren kardeş hakim karşısında

08.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:57

Konya'da miras yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya'da miras yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Uyar ile taraf avukatları katıldı.

Uyar, savunmasında, maktul ağabeyi Aziz Uyar ile yaklaşık 3 yıldır bazı problemler yaşadıklarını, maktulün uyuşturucu ticareti yaptığını, bu nedenle kendisiyle görüşmediğini öne sürdü.

Aralarındaki sorunların, babalarının vefatından sonra daha da arttığını dile getiren Uyar, şunları kaydetti:

"Maktul ağabeyim, babamın vefatından sonra hem aile içinde kendi sözünün geçmesini istiyordu hem de babamdan kalan bütün mirasın üzerine konmayı arzuluyordu. Olaydan önce eşimle, ben görüşmelerini istemediğim halde, çocukların fotoğrafını atmak için telefonla görüştüklerini öğrendim. Bir kere de maktulün kayınpederiyle birlikte maktulün yanına gidip görüştüklerini öğrendim. Eşime kızdım. Maktulün de kayınpederiyle telefonda konuşurken, arkadan maktulün seslerini duydum. Hakaret içeren sözler söylediği için telefonu kapattım."

Aziz Uyar ile aralarında bir telefonlaşma trafiği yaşandığını ve maktulden duyduğu hakaretler üzerine onunla görüşmek istemeyerek olay günü son aramalarına cevap vermemeye başladığını anlatan Uyar, "O gün sanayiden bir arkadaşımı arayarak, ağabeyimle ilgili uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarında bulunacağımı söyledim. Ardından maktul beni peş peşe aradı. Akşam iş yerimde çalışırken, ağabeyim iş yerime geldi. Küfür ve tehdit içeren sözler söyleyerek elini beline götürdü. Silah çıkaracağını düşünerek korku ve kendimi savunma içgüdüsüyle daha önce yağmaya uğradığım için iş yerinde bulundurduğum tüfeğimi alarak maktule 3 el ateş ettim. Korkuyla iş yerimden ayrıldım." diye konuştu.

Maktulün eşi Sema Uyar da Aziz Uyar'ın, babasının vefatından sonra çok değiştiğini, kendisine ve çocuklarına kötü davrandığını söyledi.

Eşine ilişkin, "Ruhsatsız bir tabancası vardı. Hatta bir defasında o tabancayı bana da doğrultmuştu." ifadesini kullanan Uyar, eşinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını da bildiğini belirtti.

Olaylar nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Uyar, "Olayı görmedim ama olaydan önce zaman zaman sanığı kast ederek, 'O tarlanın başına gelmesin. Yoksa onu ortadan kaldırırım' gibi sözler söylediğine şahit olmuştum." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'ta, 6 Ağustos'ta, miras yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından iş yerinde tüfekle vurulan Aziz Uyar (32) yaşamını yitirmiş, kaçan Adnan Uyar ayçiçeği tarlasında saklanırken polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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