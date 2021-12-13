Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde oturan ablası Gülderen Çelik'i (52) miras anlaşmazlığından kaynaklanan tartışmanın ardından tabancayla öldüren Kutlay Çelik (47) tutuklandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Aksu ilçesinde oturan ablası Gülderen Çelik'i (52) miras anlaşmazlığından kaynaklanan tartışmanın ardından tabancayla öldüren Kutlay Çelik (47) tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Kars'tan 4-5 ay önce Antalya'ya gelip bir oto yıkamacıda çalıştığı belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayarak ablasını tabancayla öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Kutlay Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin miras paylaşımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu işlendiği ortaya çıktı. Baba Ziyaettin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı belirtildi.

Çelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kutlay Çelik ise polis merkezine götürüldü. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kutlay Çelik, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çelik, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi

Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi

 Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da üniversite öğrencisi kızın öldürülmesiyle ilgili sanığın yargılanmasına başlandı

 Müge Anlı'da eşinin pideciyle kaçtığını öğrendikten sonra intihar eden kocayla ilgili kahreden iki detay

Müge Anlı'da eşinin pideciyle kaçtığını öğrendikten sonra intihar eden kocayla ilgili kahreden iki detay

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title