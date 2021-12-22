Miralem Pjanic: Beşiktaş taraftarı önünde futbol oynamaktan mutluyum

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Hedefimiz Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da başarılı olmak"

" Sergen Yalçın'ın yaptıkları tartışılmaz"

Ali DANAŞ/ - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pjanic, "Şu an takımım Beşiktaş ve burada kalma konusunda şüphem yok. Harika taraftarı bırakıp gitmeyi düşünmüyorum" dedi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli de siyah beyazlı takımda olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirirken, "Benim genelde zaten yüzüm, duygularımı anlatır. Şu anda da mutluyum, keyifliyim. Bir an önce oyuncularıma kavuşmak istiyorum. Beşiktaş'ı çok seviyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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