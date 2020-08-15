"Miralay, Hazerfen ve Tanyeli" TEKNOFEST Gaziantep'te yarışacak
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"Miralay, Hazerfen ve Tanyeli" TEKNOFEST Gaziantep'te yarışacak

Samsun'da yangına su taşıyabilen drone, yapay zekayla çalışan model uçak ve roket geliştiren bir grup üniversite öğrencisi, TEKNOFEST Gaziantep'te dereceye girmeyi amaçlıyor.

15.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:34

Samsun'da yangına su taşıyabilen drone, yapay zekayla çalışan model uçak ve roket geliştiren bir grup üniversite öğrencisi, TEKNOFEST Gaziantep'te dereceye girmeyi amaçlıyor.

Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak Gaziantep'teki yarışmalar için Atakum Gençlik Merkezi'nde çalışmaları devam eden Miralay adlı drone, Hazerfen adlı model uçak ve Tanyeli adlı roket için son hazırlıklar yürütülüyor.

Merkezdeki çalışmaları inceleyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlü İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrencilere her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Yürütülen çalışmaların gurur verici olduğunu belirten Kasapoğlu, "Öğrencilerimizin burada yürüttüğü çalışmaları önemsiyoruz. Bu çalışmalar Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknolojisinin gelişimi adına önem taşıyor. Ülkemizin savunma sanayisine ciddi katkıları olabilecek, bizim için de onur ve gurur verici bir çalışma. Teknofest Gaziantep'te başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Kasapoğlu, yürütülen çalışmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde dahi özel izinle devam ettiğini de hatırlattı.

Çalışmaların 8 aydır devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin kendi tasarladıkları ve 3D yazıcılarla yaptıkları drone, özel yazılımı sayesinde herhangi bir yangında su kaynağını kendi buluyor, gidip oradan suyunu alıyor ve yangın yerine suyu bırakabiliyor. Hazerfen uçak ise tamamen yapay zeka ile çalışıyor ve otomatik kendi kalkıyor ve belirlenen koordinatlara kendi iniş yapıyor. Bu arada da faydalı yük taşıyor. Bu yükü de verilen koordinatlara otomatik olarak bırakıyor. Tanyeli adı verilen roket ise yarışma şartlarında belirlenen irtifaya çıkacak ve burada havanın kalitesini otomatik olarak ölçerek yere inebilecek şekilde tasarlandı. Bu çalışmalar ülkemizin teknolojik alanda gelişmesine genç mühendislerimizin yetişmesine katkı sağlıyor."

Kaynak: AA

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