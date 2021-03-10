Miraç Kandili programları neler? Hangi kanalda hangi kandil programı var? Miraç Gecesi özel programları saat kaçta?

Miraç kandilini idrak etmek isteyenler günün anlam ve önemine uygun programları takip etmek istiyor. Peki, hangi kanalda hangi kandil programı var? Miraç Kandili programları neler? Miraç Gecesi özel programları nelerdir?

Miraç kandili programları ile Miraç kandiline özel ilahiler, dualar ve ibadetler konusunda bilinç kazandırılıyor. Peki, bugünkü Miraç Kandili programları neler? Hangi kanalda hangi kandil programı var?

MİRAÇ KANDİLİ PROGRAMLARI NELER?

Ekran başındaki izleyiciler, namaz kılarak, Kuran okuyarak, sohbet dinleyerek veya alimleri, hocaları dinleyerek Miraç Kandilini gecesini geçirirler. Televizyon kanalları da Miraç gecesine özel olarak programlar hazırladı. Tek tek Miraç kandili özel programları şöyle;

Kanal D : M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili Özel : 23.30

ATV : Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel : 00.20

STAR TV : Miraç Kandili : 00.30

FOX TV : Fatih Savaş İle Miraç Kandili Özel : 02.15

TRT 1 : Miraç Kandili Özel : 19.30

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir.

İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Muhammed'in geceleyin Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

MİRAÇ KANDİLİ

Miraç Kandili, "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ NEDİR?

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.

Miraç Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri şu şekilde;

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsra" olayı sırasında Hazreti Muhammed'in eşsiz yolculuğunun ilk durağı olan Mescid-i Aksa'da peygamberler topluluğuna namaz kıldırdığını ifade etti.

Hazreti Muhammed'in "Miraç" olayında ise göğün her bir tabakasında peygamberlerle görüştüğünü, cennet ve cehennemin de yine bu sırada gösterildiğini aktaran Kılıç, Hazreti Muhammed'in bu kutlu yolculuktan bazı hediyelerle ümmetine döndüğünü söyledi.