Miraç Kandili'ne doğru
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Miraç Kandili'ne doğru

09.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:04
Miraç Kandili'ne doğru

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, yayınladığı mesajında, mübarek gün ve gecelerin ibadet yapılarak iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Miraç Kandili'nin, özel bir gece olduğunu hatırlatan Başkan Yüksel şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed için büyük şan ve şerefle dolu olan Miraç Kandili, biz Müslümanlar için de ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Miraç gecesi, Kadir Gecesi'nden sonra İslam aleminin en değerli gecesi olarak kabul edilmektedir. Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Kutlu zamanlarda kutlu gecelerimizin başta Suşehri halkına, bizlere, tüm İslam alemine ve insanlığa iyilikler, güzellikler getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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