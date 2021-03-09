Miraç Kandili'ne doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Miraç Kandili'ne doğru

09.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:26
Miraç Kandili'ne doğru

Malatya'da AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya'da AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Miraç, bir yükseliştir. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede her türlü zaman ve mekandan münezzeh olan Allah'ın izniyle semaya yükselmiştir. Bu mukaddes yolculuk, aynı zamanda insanın ilahi rıza doğrultusunda neleri elde edebileceğinin bir nişanesidir. Dolayısıyla böyle geceler, kendimizi sorgulamak, muhasebe etmek ve ruh dünyamızı onarmak adına eşi bulunmaz fırsatlardır." ifadelerin kullandı.

Gürkan, mesajında, Miraç Kandili'nin Türk ve İslam alemine barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesi temenni ederek, şöyle devam etti:

"Bu günler ve geceler, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak, yüreğimizi haset, kin, düşmanlıktan arındırarak, bütün kötü duygu ve düşüncelerden arınmamıza neden oldukları için ayrı bir öneme haizdirler. Bu günler ve geceler, insanların gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir."

Güder, mesajında, Ramazan ayının müjdelendiği Miraç Kandilini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Bu faziletli gecede gönülden edilen tüm güzel duaların kabul olmasını dileyen Güder, "Bu duygu ve düşüncelerle içinde bulunduğumuz mübarek ayların ve Miraç Kandilinin tüm insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyorum. Bütün hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla tebrik ederim." ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Rasim Öztekin Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nazmi Yılmaz Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Miraç Kandili'ne doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:52:09. #1.15#
title