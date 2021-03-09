Miraç Kandili'ne doğru

Malatya'da AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Miraç, bir yükseliştir. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede her türlü zaman ve mekandan münezzeh olan Allah'ın izniyle semaya yükselmiştir. Bu mukaddes yolculuk, aynı zamanda insanın ilahi rıza doğrultusunda neleri elde edebileceğinin bir nişanesidir. Dolayısıyla böyle geceler, kendimizi sorgulamak, muhasebe etmek ve ruh dünyamızı onarmak adına eşi bulunmaz fırsatlardır." ifadelerin kullandı.

Gürkan, mesajında, Miraç Kandili'nin Türk ve İslam alemine barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesi temenni ederek, şöyle devam etti:

"Bu günler ve geceler, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak, yüreğimizi haset, kin, düşmanlıktan arındırarak, bütün kötü duygu ve düşüncelerden arınmamıza neden oldukları için ayrı bir öneme haizdirler. Bu günler ve geceler, insanların gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir."

Güder, mesajında, Ramazan ayının müjdelendiği Miraç Kandilini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Bu faziletli gecede gönülden edilen tüm güzel duaların kabul olmasını dileyen Güder, "Bu duygu ve düşüncelerle içinde bulunduğumuz mübarek ayların ve Miraç Kandilinin tüm insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyorum. Bütün hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla tebrik ederim." ifadelerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş