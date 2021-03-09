Miraç Kandili'ne doğru

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandili'ni idrak edecek olmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Miraç Kandili'nin paylaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve güzel ahlak gibi değerlerle insani yükseliş için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Büyükkılıç, tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Recep ayının 27'nci gecesine denk gelen Miraç Gecesi'nin insanlık için bir nevi kurtuluş olduğuna dikkati çekerek, bu mübarek geceyi iyi değerlendirmek gerektiğini aktardı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da mesajında bu gecenin önemine dikkati çekerek, başta Kayserililer olmak üzere tüm inananların kandilini tebrik etti.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da mesajında, gönüllerin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumlarının ekilmesine katkı sağlamak gerektiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da mesajında insanın miracının barıştan, muhabbetten ve dostluktan geçtiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin