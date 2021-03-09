Miraç Kandili'ne doğru

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, Hazreti Muhammed'in miraca çıkışının 1442. sene-i devriyesinin idrak edileceğini bildirdi.

Güven, Müftülük binasında düzenlenen basın toplantısında, miracın yücelme, maddeden uzaklaşarak manaya erişme, sufle olandan vazgeçip ulvi olana yönelme çabası olduğunu söyledi.

Miraç Kandili'nin, 13 Şubat'ta başlayan üç ayların ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geldiğini aktaran Güven, şunları kaydetti

"Miraçta Peygamberimize ümmeti için Allah'a şirk koşmadan ölenin cennete gireceği, Bakara suresinin son iki ayeti ve günde beş vakit namaz hediyesi verilmiştir. Miracı hatırlamak ve anmak, günde beş kez namaz ile kapısını çaldığımız Allah'ın sonsuz merhametine yeniden ulaşma dileğidir. Müminin miracı namazdır. Allah'a en yakın olduğumuz an da secde anıdır. Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde telefonla akraba ve dostlarımızla tebrikleşmeli, işine gidemeyen, başkalarına muhtaç olan fakir ve yoksullar görüp gözetilmeli, günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız. İbadetlere yoğunlaşmalıyız."

Güven, camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gereken önlemlerin alındığını ve vatandaşların da daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün