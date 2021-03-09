Miraç Kandili'nde kimsesiz ve yetim çocukları sevindirecek hediye
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Miraç Kandili'nde kimsesiz ve yetim çocukları sevindirecek hediye

09.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:58
Miraç Kandili'nde kimsesiz ve yetim çocukları sevindirecek hediye

Develi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Gençliğe Değer projesi kapsamında çocuk evlerinde kalan yetim ve kimsesiz çocuklar için örgü oyuncak ve hediyelikler hazırladı.

Develi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Gençliğe Değer projesi kapsamında çocuk evlerinde kalan yetim ve kimsesiz çocuklar için örgü oyuncak ve hediyelikler hazırladı.

Develi Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Gençliğe Değer Projesi kapsamında her mahallede gençlik grupları oluşturdu. 2021 yılı sosyal, kültürel etkinlikler kapsamında Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan çocuk evlerinde kalan kimsesiz çocuklar için örgü oyuncak ve örgü hediyelikler hazırladı.

Gençlik Koordinatörlüğü'nün düzenlediği örgü derslerine Kur'an kurslarında eğitim alan kadınlarda büyük destek sağladı. Kadınlar ve gençlik gruplarındaki gençler tarafından hazırlanan hediyeler Miraç Kandili'nde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile çocuk evlerinden temsilen gelen çocuklara teslim edilecek. - KAYSERİ

Miraç Kandili'nde kimsesiz ve yetim çocukları sevindirecek hediye
Miraç Kandili'nde kimsesiz ve yetim çocukları sevindirecek hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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