Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
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Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

10.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:37
Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

Elazığ'da Miraç Kandili nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camileri dolduran vatandaşlar, mübarek gecede ellerini semaya açıp dua etti.

Elazığ'da Miraç Kandili nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camileri dolduran vatandaşlar, mübarek gecede ellerini semaya açıp dua etti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Miraç Kandili nedeniyle camiler doldu. Camilere gelen vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde ibadetlerini eda etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler olunup, salavatlar getirildi. Geçtiğimiz günlerde Bingöl'den Bitlis Tatvan'a giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ında aralarında olduğu askerler de dualarla yad edildi. Dua edilirken bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Torunuyla namaz kılmaya geldiğini belirten Cihan Sertkaya, "Allah, her zaman bugünleri nasip etsin. Memleketimizde ise büyük felaketler olduğundan dolayı Allah yardımcımız olsun. Şehitlerimize de Allah rahmet etsin, kalanları da bağışlasın" dedi.

Camiler çok sevdiğini dile getiren küçük Emir'de herkese dua etti. - ELAZIĞ

Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı
Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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