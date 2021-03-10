Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı

Kırklareli'de Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak, dualar etti namaz kıldı.

Kırklareli'de Miraç Kandili sebebiyle camilere akın eden vatandaşlar pandemi kuralları uyarak, dualar etti namaz kıldı.

Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti. Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı.

Kur'an-ı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahiler okunduğu gecede vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak camide namaz kıldı, dualar etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı