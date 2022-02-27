Miraç Kandili'nde eller barış için semaya kalktı

Balıklıgöl'de Miraç Kandili yoğunluğu

ŞANLIURFA - Miraç Kandili dolayısıyla dini, tarihi ve turistik mekanlardan biri olan Balıklıgöl'deki camilere akın eden Şanlıurfalılar, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın kısa sürede son bulup masumlara zarar gelmemesi için ellerini semaya açıp dua etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Şanlıurfalılar Miraç kandilinde dini, tarihi ve turistik mekanlar arasında yer alan Balıklıgöl'e akın etti. Camilerin dolup taştığı gecede vatandaşlar, saf tutup namaz kıldı. Namazda ellerini semaya açan vatandaşlar, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşta masumların zarar görmemesi ve savaşın kısa sürede son bulması için dua etti. Namazın ardından camilerde mevlidi şerif okundu.