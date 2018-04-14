Miraç Kandili Huşu İçerisinde Kutlandı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kandil akşamını Yenidoğan Camii cemaati ile birlikte eda etti.

Hz. Peygamberimiz (SAV)'in tüm insanlığı temsilen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığı Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili tüm İslam aleminde olduğu gibi Bozüyük'te de huşu içerisinde kutlandı. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte kandil gecesini Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Yenidoğan Camii'nde eda etti. Camii cemaati ile birlikte kandil vaazını ve okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen Başkan Bakıcı yatsı namazını da burada camii cemaati ile birlikte eda etti. Namazın ardından camii cemaatinin kandilini kutlayan Başkan Bakıcı onlarla birlikte bir süre sohbet etti. Mahalle Muhtarı Kahri İnci'nin hazır bulunduğu gecede çeşitli konularda sohbet edilerek karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunuldu.

Ayrıca yatsı namazının ardından Yenidoğan Camii'nde ve ilçe genelinde faaliyet gösteren tüm camilerde vatandaşlara Bozüyük Belediyesi tarafından kandil şekeri dağıtılarak vatandaşların mübarek Miraç Kandilleri kutlandı. - BİLECİK