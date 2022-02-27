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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Ahmet Işık - Güncel
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Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Batman'daki camilerde dualarla idrak edildi.

BATMAN (AA) - Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Batman'daki camilerde dualarla idrak edildi.

Batman'daki camilerde de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Merkez Kudret Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.

Dua edilmesi ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Nihat Kök, Miraç'ın anlam ve önemini anlattı, cami cemaatinin kandilini tebrik etti.

Programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Ahmet Işık - Güncel

Miraç Kandili, Hz Muhammed, Batman, Mevla, Güncel, Haberler

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