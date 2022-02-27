Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

İSTANBUL (AA) - Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kentte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camisi'nde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve kolonya ikram edildi.

Anadolu Yakası'nda ise Büyük Çamlıca Camisi'nde kandil coşkusu yaşandı. Camiye gelen vatandaşlar saf tutup namaz kıldı ve şehitler için dua etti.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel

Miraç Kandili, İstanbul, Namaz, dua, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title