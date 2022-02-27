Miraç Kandili dualarla idrak edildi

İSTANBUL (AA) - Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kentte, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet ve Büyük Çamlıca Camisi'nde Miraç Kandili ibadetle ve dualarla idrak edildi.

Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve kolonya ikram edildi.

Anadolu Yakası'nda ise Büyük Çamlıca Camisi'nde kandil coşkusu yaşandı. Camiye gelen vatandaşlar saf tutup namaz kıldı ve şehitler için dua etti.