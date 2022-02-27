Miraç Kandili dualarla idrak edildi

SİİRT (AA) - Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Siirt!teki camilerde dualarla idrak edildi.

Siirt İl Müftülüğünce, tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Sancaklar Çarşı, Kadir, Ensar, Şeyh Tayyar, Yeni Mahalle, Ebul Vefa, Şeyh Faraç ve Halid Bin Velid camilerinde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşların bir araya geldiği Ulu Cami'de, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

İl Vaizi Seyfettin Kurt'un Miraç'ın faziletleri hakkında bilgi verdiği programda, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.