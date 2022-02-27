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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Siirt!teki camilerde dualarla idrak edildi.

SİİRT (AA) - Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Siirt!teki camilerde dualarla idrak edildi.

Siirt İl Müftülüğünce, tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Sancaklar Çarşı, Kadir, Ensar, Şeyh Tayyar, Yeni Mahalle, Ebul Vefa, Şeyh Faraç ve Halid Bin Velid camilerinde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşların bir araya geldiği Ulu Cami'de, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

İl Vaizi Seyfettin Kurt'un Miraç'ın faziletleri hakkında bilgi verdiği programda, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Miraç Kandili, Hz Muhammed, Mevla, Siirt, Güncel, Haberler

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