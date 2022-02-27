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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de camilerde Miraç Kandili programları gerçekleştirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de camilerde Miraç Kandili programları gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran Veli camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, Miraç Kandili'nin anlam ve önemini anlattı, dua etti.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Serkan Güner - Güncel

Miraç Kandili, Ahmet Yesevi, Kırşehir, Güncel, Haberler

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