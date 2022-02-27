Miraç Kandili dualarla idrak edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de camilerde Miraç Kandili programları gerçekleştirildi.

Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran Veli camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, Miraç Kandili'nin anlam ve önemini anlattı, dua etti.