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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'de camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

KİLİS (AA) - Kilis'de camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Hacı Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Miraç Kandili, Namaz, Kilis, Güncel, Haberler

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