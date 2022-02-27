Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Miraç Kandili'nin Müslümanlar için önemini anlattı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve ilahiler söylendi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Murat Asil - Güncel

Miraç Kandili, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title