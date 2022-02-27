Miraç Kandili dualarla idrak edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Cihan Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Trakya Bölgesi'ndeki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Trakya Bölgesi'ndeki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon nedeniyle, program düzenlenmezken, vatandaşlar oluşturulan alanda namaz kıldı, dua etti.

Eski Cami'de kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde de mevlit programı düzenlendi.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Cihan Demirci - Güncel

Trakya Bölgesi, Miraç Kandili, Mimar Sinan, Namaz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title