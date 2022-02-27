Miraç Kandili dualarla idrak edildi
AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.
HATAY (AA) - Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.
Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce camide düzenlenen program kapsamında Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu, şehitler için dua edildi.
Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.