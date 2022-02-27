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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

HATAY (AA) - Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce camide düzenlenen program kapsamında Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Burak Milli - Güncel

Kuran-ı Kerim, Miraç Kandili, Hatay, Cami, Güncel, Haberler

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