Miraç Kandili dualarla idrak edildi
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar dua ederken, bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.
Duaların arından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.