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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar dua ederken, bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.

Duaların arından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Cami, dua, Güncel, Haberler

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