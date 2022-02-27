Miraç Kandili dualarla idrak edildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar dua ederken, bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.

Duaların arından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.