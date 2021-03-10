Miraç Kandili dualarla idrak edildi
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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

10.03.2021 22:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:59

Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam namazının kılınmasının ardından ilahiler de seslendirildi.

Kovid-19 önlemleri alınarak idrak edilen kandil programı sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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