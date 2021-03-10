Miraç Kandili dualarla idrak edildi
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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

10.03.2021 21:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:51

Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi. Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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