Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi
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Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi

10.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:17

Erzurum ve Kars'ta Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.

Erzurum ve Kars'ta Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.

Erzurum'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere gidip ibadet etti.

Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen vatandaşlar, Kovid-19'un insanlığın hayatından çıkması için yapılan duaya "amin" dedi.

Miraç Kandili dolayısıyla Kars'ta da camilerde programlar düzenlendi.

Kentte tarihi Evliya Camisi'ndeki kandil programında vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı, dua etti.

Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi
Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi
Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi
Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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