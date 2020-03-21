Miraç Kandili Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, kandilin Müslümanlar için manevi terfi açısından bir fırsat olduğunu belirtti.

Miracın sadece gerçek imanla anlaşılabilecek büyük bir mucize olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle idrak ettiğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biridir.

Bizlere, en sıkıntıya düştüğümüz zamanda dahi bir çıkış yolunun olabileceğini ve Yüce Allah'ın yardımını esirgemeyeceğini gösteren miraçtan Peygamber Efendimiz, beş vakit namaz, Bakara Suresi'nin son iki ayeti ve ümmetinden Allah'a ortak koşmadan ölen kimselerin affedileceği müjdeleriyle dönmüştür.

Bu vesileyle, bizler de bu müjdelerin şuurunda olarak, müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelen başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin miraç gecesini tebrik ediyor, bu gecenin insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ın mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Albayrak, mesajında, Hz. Muhammed'in Allah'ın rahmetine kavuştuğu mübarek gece olan Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kandillerin, Allah'ın merhametine sığınıldığı, ibadet edildiği ve manevi huzura erildiği geceler olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Kandiller birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma duygularımızı zenginleştirmektedir. Sevgi, barış ve kardeşlik dini İslamiyet'in en faziletli gecelerinden biri olan Miraç Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yüksek ahlakını örnek almamıza ve tüm insanlığa yol gösteren mesajlarını daha iyi kavramamıza vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni en içten duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

Rektör Şahin'in mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, insanın gönlünü aydınlatan miraç gecesinin kıymetli anlardan biri olması dolayısı ile vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hikmet dolu yolculuğunun gerçekleştiği miraç gecesi, inananların kendi semalarına, iç dünyasına yolculuk yapmasına ve ortak yüce değerlere ulaşma çabasının güçlenmesine vesile olmaktadır. Bu mübarek gecenin toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir zaman olarak ülkemize ve dünyamıza iyilik, güzellik ve sağlık getirmesini diliyor, milletimizin, tüm Türk ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: AA