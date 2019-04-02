Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla akşam namazının ardından camileri dolduran vatandalar, namaz kılarak dua etti.

Kayabaşı Camisi'nde vaaz veren cami imamı Duran Raptiyeoğlu, Miraç Kandili'nin ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederek, gecenin ibadetlerle en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA