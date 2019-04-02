- Miraç Kandili

Ulu Camideki mevlit programından detaylar GAZİANTEP - Gaziantep'te camilerde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep Müftülüğünce, kent merkezindeki camilerde program düzenlendi. Merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde düzenlenen etkinlikte Şahinbey ilçe müftüsü Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, vaaz verdi.

Çelik, Miraç Kandili'nin öneminden bahsederek, bu gecenin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyledi. Programda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kıldı, dua etti.

Cami çıkışında hayırsever vatandaşlarca şehitler için lokum dağıtıldı ve gül suyu ikram edildi.

Kaynak: AA